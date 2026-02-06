16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Без заморозок: Т2 нарастила темпы развития сети в Приволжье на фоне аномальных погодных условий

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Т2, российский оператор мобильной связи, сохраняет высокие темпы развития сети в период неблагоприятных погодных условий в регионах Приволжья. На фоне сильнейших снегопадов и морозов, достигающих −30°C, технические специалисты более чем в четыре раза увеличили число модернизированных объектов, а также запустили несколько новых базовых станций. При этом инженеры компании обеспечивают стабильную работу действующей сети.

Фото: Chat GPT

Мобильный оператор Т2 продолжает развитие сети в регионах Приволжья. Технические работы включают в себя не только запуск новых базовых станций, но и модернизацию существующего оборудования — это позволяет поддерживать стабильность и высокую скорость 4G даже в периоды пиковых нагрузок. Так, число объектов, на которых прошла модернизация, в январе выросло в 4,3 раза по сравнению с показателями декабря прошлого года, а темпы работы бригад специалистов увеличились на 44%.

Устойчивая мобильная связь появилась в строящемся Ледовом дворце на Стрелке в Нижнем Новгороде и на территории горнолыжного курорта "СОК" в Самаре, где оператор установил новое оборудование. Компания запустила базовые станции в промышленной зоне Кирова, а также в частном секторе на окраине города — в зону покрытия попали сотни домовладений. В Ульяновской области технические работы в пяти муниципалитетах позволили повысить скорость мобильного интернета для более чем 20 тысяч жителей региона, включая город Инзу.

Период экстремальных холодов сопряжен с риском аварий на инфраструктуре мобильных операторов и требует от специалистов повышенного внимания к состоянию оборудования. В Т2 мониторинг сети ведется круглосуточно с использованием искусственного интеллекта, что позволяет в кратчайшие сроки реагировать на любые нештатные ситуации. Все базовые станции Т2 оснащены резервными источниками питания, которые поддерживают их работу даже при отключении электроэнергии. Плановое обслуживание сети и регулярное обновление оборудования позволяют повысить надежность сети и обеспечить абонентов качественной связью.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Экстремальные холода — это сложный период практически для всех отраслей: от дорожного хозяйства до коммунальных служб. Мобильная связь сегодня стала частью критической инфраструктуры, которая позволяет бизнесу не терять эффективность, а обычному абоненту — решать бытовые задачи в комфортном для него формате. Наши компетенции и технические возможности позволяют проходить этот период не просто в режиме поддержания работоспособности сети, но и активно развиваясь. Специалисты Т2 не откладывают модернизацию и запуск нового оборудования в эфир на более теплый сезон, и результаты их работы уже могут ощутить десятки тысяч абонентов в Поволжье".

