Интернет Транспорт и связь

Вышел новый сезон мультипликационных роликов для школьников о цифровой безопасности

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новый сезон всероссийского проекта "Цифровой ликбез" от Благотворительного фонда "Вклад в будущее" пройдет со 2 февраля по 8 марта. Цикл занятий по цифровой грамотности и кибербезопасности реализуется АНО "Цифровая экономика" совместно с минцифры России и минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика", а также нового национального проекта "Экономика данных".

"Цифровой ликбез" — просветительский проект, который помогает детям и взрослым повысить цифровую грамотность и узнать больше о кибербезопасности в сети. В легкой игровой форме через мультипликационные ролики, созданные ведущими цифровыми компаниями, эксперты говорят с детьми об актуальных проблемах.

"Цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни детей и взрослых, но важно учитывать аспекты информационной безопасности и распознавать мошеннические действия, — подчеркнул врио заместителя председателя Правительства Самарской области-министра цифрового развития Самарской области Сергей Одобеску. — Такие занятия помогают принимать ответственные решения в сети".

В этом году созданы три мультипликационных ролика: "Учись честно", "Умная выгода" и "Дропперство: что это и чем опасно". К видеороликам прилагаются методические материалы, которые помогают развивать современные навыки, необходимые для безопасного нахождения в интернете, доступны для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами.

Материалы проекта верифицированы ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания". "Мы вместе работаем над созданием уникального образовательного продукта, который способствует формированию компетенций будущего поколения и обеспечивает безопасность пребывания в цифровом мире. Благодаря таким проектам публично и доступно освещаются важные темы повышения цифровой грамотности, а полученные знания необходимы для полноценного участия граждан в цифровой экономике и общественной жизни", — рассказал Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

Видеоролики позволяют сформировать устойчивые навыки цифровой грамотности и кибергигиены, которые пригодятся как в повседневной жизни, так и в будущей профессиональной деятельности.

