Региональные сервисы Самарской области вошли в "белый список"

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Белый список" сайтов, которые продолжают работать в момент временного ограничения по соображениям безопасности мобильного Интернета, пополнился региональными информационными ресурсами.

По предложению министерства цифрового развития и связи Самарской области в "белый список" включены региональные сервисы:
- официальные сайты Правительства Самарской области и органов исполнительной власти;

- региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области 

- сайт приема электронных обращений Губернатора и Правительства Самарской области

- портал многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

- портал автоматизированной системы управления региональной системы образования

- информационные сервисы портала Карты жителя Самарской области и другие веб-сервисы инфраструктуры электронного правительства Самарской области.

