Региональные сервисы Самарской области вошли в "белый список"

"Белый список" сайтов, которые продолжают работать в момент временного ограничения по соображениям безопасности мобильного Интернета, пополнился региональными информационными ресурсами.
По предложению министерства цифрового развития и связи Самарской области в "белый список" включены региональные сервисы:
- официальные сайты Правительства Самарской области и органов исполнительной власти;
- региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области
- сайт приема электронных обращений Губернатора и Правительства Самарской области
- портал многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
- портал автоматизированной системы управления региональной системы образования
- информационные сервисы портала Карты жителя Самарской области и другие веб-сервисы инфраструктуры электронного правительства Самарской области.
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???