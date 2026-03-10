16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МТС проведет бесплатные полезные вебинары для предпринимателей Самарской области Реклама без кликов, но с большими данными: как измерить влияние маркетинга на продажи В Борском районе по нацпроекту капитально отремонтируют два участка дорог и два моста Регистрация в MAX стала доступна жителям 40 стран Билайн масштабно усилил сеть в Самаре и Самарской области

Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС проведет бесплатные полезные вебинары для предпринимателей Самарской области

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Цифровая экосистема МТС проводит серию бесплатных вебинаров в марте для руководителей, владельцев бизнеса и маркетологов из Самарской области. Эксперты МТС расскажут об эффективном использовании сервисов СМС-рассылок, а также об использовании ИИ в рабочих процессах.

Фото: предоставлено МТС

12 марта 13:00

Занят — не значит эффективен. Как разгрузить сотрудника с помощью ИИ.

Вебинар будет полезен руководителям компаний и подразделений, HR-директорам и руководителям по развитию персонала, руководителям IT-отделов и цифровой трансформации, тимлидам и руководителям проектных команд.

Вы узнаете:

— Какие признаки указывают на то, что бизнесу пора внедрять ИИ в коммуникации

— Какие процессы стоит автоматизировать в первую очередь

— Сколько времени можно сэкономить при помощи автоматизации

— Как работают ИИ-агенты в офисе и на удаленке

25 марта 11:00

Как повысить эффективность СМС-рассылок и снизить их стоимость

Вебинар будет полезен коммерческим директорам, руководителям продаж и digital-маркетологам. Эксперты расскажут о том, как максимально эффективно решать бизнес-задачи при помощи СМС-маркетинга.

Вы узнаете:

— Почему точность СМС-рассылки становится важнее охвата?

— Что влияет на точность и увеличивает конверсию?

— Как сэкономить на рассылке без потери качества?

— Какие задачи можно решать с помощью СМС-рассылок?

Необходима предварительная регистрация.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5