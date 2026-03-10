МТС проведет бесплатные полезные вебинары для предпринимателей Самарской области

Цифровая экосистема МТС проводит серию бесплатных вебинаров в марте для руководителей, владельцев бизнеса и маркетологов из Самарской области. Эксперты МТС расскажут об эффективном использовании сервисов СМС-рассылок, а также об использовании ИИ в рабочих процессах.
12 марта 13:00
Занят — не значит эффективен. Как разгрузить сотрудника с помощью ИИ.
Вебинар будет полезен руководителям компаний и подразделений, HR-директорам и руководителям по развитию персонала, руководителям IT-отделов и цифровой трансформации, тимлидам и руководителям проектных команд.
Вы узнаете:
— Какие признаки указывают на то, что бизнесу пора внедрять ИИ в коммуникации
— Какие процессы стоит автоматизировать в первую очередь
— Сколько времени можно сэкономить при помощи автоматизации
— Как работают ИИ-агенты в офисе и на удаленке
25 марта 11:00
Как повысить эффективность СМС-рассылок и снизить их стоимость
Вебинар будет полезен коммерческим директорам, руководителям продаж и digital-маркетологам. Эксперты расскажут о том, как максимально эффективно решать бизнес-задачи при помощи СМС-маркетинга.
Вы узнаете:
— Почему точность СМС-рассылки становится важнее охвата?
— Что влияет на точность и увеличивает конверсию?
— Как сэкономить на рассылке без потери качества?
— Какие задачи можно решать с помощью СМС-рассылок?
Необходима предварительная регистрация.
