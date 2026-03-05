16+
Дорожное строительство Транспорт и связь

В Красноярском районе началась реконструкция моста через реку Кондурчу

КРАСНЫЙ ЯР. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Красноярском районе стартовали работы по реконструкции мостового сооружения через реку Кондурчу на автомобильной дороге "Самара — Димитровград — д. Малиновый Куст". Решение о включении объекта в план дорожных работ было принято с учетом многочисленных обращений жителей к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Мост служит единственным подъездом к деревне Малиновый Куст. Долгое время состояние сооружения вызывало серьезные нарекания: из-за паводков оно оказывалось в зоне подтопления, фактически отрезая деревню от внешнего мира. Обновленное сооружение обеспечит беспрепятственный проезд всех видов транспорта и откроет перспективы для развития населенного пункта, расположенного всего в 46 км от Самары.

"Реконструкция моста через Кондурчу станет значимым этапом в развитии транспортной инфраструктуры Красноярского района. Сооружение находилось в зоне риска подтопления в период паводков и не соответствовало современным требованиям безопасности. В ходе реконструкции мост будет приведен в нормативное состояние с учетом гидрологических особенностей местности", — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

В период проведения строительно-монтажных работ проезд для жителей будет осуществляться по временному объездному сооружению. Проектом предусмотрен полный демонтаж старого моста и строительство нового сооружения длиной 77,2 м. Общая протяженность участка реконструкции составит 369,5 м. Новая дорога будет соответствовать IV категории с расчетной скоростью 80 км/ч, пропускная способность достигнет 2125 приведенных единиц в час. Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.

Министерством строительства Самарской области выдано разрешение на строительство моста. Подрядчик — АО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 84" — уже приступил к подготовительным мероприятиям: расчистке территории, созданию геодезической разбивочной основы, устройству ограждения стройплощадки и временных подъездных путей, обустройству бытовых городков для рабочих. "Реконструкция объекта ведется в соответствии с действующими строительными нормами. Проектная документация прошла все необходимые экспертизы", — подчеркнул министр строительства Самарской области Александр Фомин.

Развитие и обновление дорожной сети Самарской области является одной из приоритетных задач губернатора и правительства региона. На реконструкцию моста в деревне Малиновый Куст Красноярскому району выделены дополнительные средства регионального бюджета. А общий объем областной поддержки дорожной отрасли района в 2026 году составит более 300 млн рублей. Всего в текущем году на дорожную деятельность всем муниципальным образованиям Самарской области из бюджета региона будет направлено 5 млрд рублей с возможностью увеличения в течение года. Кроме того, напрямую в дорожные фонды муниципалитетов поступит более 1,5 млрд рублей.

