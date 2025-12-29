В регионе в 2025 г. обновлено более 50 км дорог опорной сети в рамках нацпроекта

В 2025 г. в Самарской области завершены работы по капитальному ремонту ключевых автомобильных дорог, входящих в региональную опорную сеть. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приведено в нормативное состояние 52,5 км магистралей, что служит важным шагом к достижению стратегической цели - доведению до 85% доли дорог опорной сети в нормативном состоянии к 2030 г. по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Опорная сеть включает наиболее значимые и высокоинтенсивные трассы, обеспечивающие транспортную связность территорий и бесперебойное движение. В уходящем году фокус работ был сосредоточен на трех стратегических объектах регионального значения.

Важнейшим проектом для межрегионального транзита стал ремонт автодороги Похвистнево - Клявлино в Похвистневском районе. На участке протяженностью 5 км в районе сельского поселения Рысайкино выполнены комплексные работы: уширение проезжей части, замена дорожного полотна, ремонт водопропускных труб и капитальный ремонт моста через реку Тергала, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки. Эта 76-километровая трасса служит ключевым связующим звеном между магистралями Самара - Бугуруслан и М-5 "Урал", обеспечивая движение транзитного транспорта в направлении Оренбурга и Татарстана. С 2019 года в рамках нацпроекта и других программных мероприятий обновлены уже 35 км этой важной артерии.

Центральной городской магистралью в рамках реализации нацпроекта стало Московское шоссе в Самаре. На участке протяженностью 9 км - от проспекта Кирова до выезда из города - выполнено обновление проезжей части. Работы на этом отрезке, где среднесуточная интенсивность превышает 95 тысяч автомобилей, были направлены на повышение пропускной способности и безопасности одного из самых загруженных транспортных коридоров региона.

В Богатовском районе завершен ремонт автодороги Богатое - "Самара - Оренбург". Приведение к нормативу участка протяженностью 9,96 км обеспечило качественную транспортную связь села Богатое с федеральной трассой М-5 "Урал". Эта дорога ежедневно обслуживает поток более 21 тысячи транспортных средств, играя важнейшую роль в жизнеобеспечении района.

Отдельным значимым итогом года стало введение в эксплуатацию нового участка автодороги "Сергиевск - Челно-Вершины" - Кошки - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково протяженностью 28,7 км в Кошкинском районе. Эта трасса, также входящая в опорную сеть, усилила транспортную связность территории, обеспечивая движение примерно 6,9 тысячи автомобилей в сутки.

"Обновление дорог опорной сети - это базовая задача для развития экономики и обеспечения мобильности жителей региона. Каждый обновленный километр таких магистралей напрямую влияет на снижение логистических затрат, повышение безопасности и комфорта для десятков тысяч автомобилистов ежедневно. Системная работа в этом направлении будет продолжена", - отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

В результате выполненных работ к концу 2025 года уровень нормативного состояния опорной сети дорог регионального значения в Самарской области достиг 83,05%. Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" позволяет не только поддерживать в надлежащем состоянии существующую инфраструктуру, но и последовательно повышать ее качественные показатели.