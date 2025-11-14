16+
Дорожное строительство Транспорт и связь

Названа дата открытия загородной части магистрали Центральной

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Строительство магистрали Центральной от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе близится к завершению. Региональный минтранс назвал сроки открытия дороги.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

"В планах — 30 ноября 2025 года", — написали представители минтранса, отвечая на вопросы жителей в соцсетях. 

Магистраль состоит из 4-6 полос движения с двумя транспортными развязками в разных уровнях (в районе Петра Дубравы и пересечения с железнодорожными путями), тротуарами, улично-дорожным освещением. Чиновники отмечают, что объект позволит разгрузить существующую сеть автомобильных дорог и обеспечить удобную транспортную связь населенных пунктов северо-восточного направления с Самарой.

Сейчас областное правительство ведет переговоры с инвесторами о строительстве городской части магистрали Центральной. Ее планируют построить от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста. Однако проезд по этой дороге собираются сделать платным. 

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

