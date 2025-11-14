Названа дата открытия загородной части магистрали Центральной

Строительство магистрали Центральной от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе близится к завершению. Региональный минтранс назвал сроки открытия дороги.
"В планах — 30 ноября 2025 года", — написали представители минтранса, отвечая на вопросы жителей в соцсетях.
Магистраль состоит из 4-6 полос движения с двумя транспортными развязками в разных уровнях (в районе Петра Дубравы и пересечения с железнодорожными путями), тротуарами, улично-дорожным освещением. Чиновники отмечают, что объект позволит разгрузить существующую сеть автомобильных дорог и обеспечить удобную транспортную связь населенных пунктов северо-восточного направления с Самарой.
Сейчас областное правительство ведет переговоры с инвесторами о строительстве городской части магистрали Центральной. Ее планируют построить от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста. Однако проезд по этой дороге собираются сделать платным.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?