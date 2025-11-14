Названа дата открытия загородной части магистрали Центральной

Строительство магистрали Центральной от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе близится к завершению. Региональный минтранс назвал сроки открытия дороги.

"В планах — 30 ноября 2025 года", — написали представители минтранса, отвечая на вопросы жителей в соцсетях.

Магистраль состоит из 4-6 полос движения с двумя транспортными развязками в разных уровнях (в районе Петра Дубравы и пересечения с железнодорожными путями), тротуарами, улично-дорожным освещением. Чиновники отмечают, что объект позволит разгрузить существующую сеть автомобильных дорог и обеспечить удобную транспортную связь населенных пунктов северо-восточного направления с Самарой.

Сейчас областное правительство ведет переговоры с инвесторами о строительстве городской части магистрали Центральной. Ее планируют построить от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста. Однако проезд по этой дороге собираются сделать платным.