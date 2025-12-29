Двух жителей Самарской области будут судить за поджог станции связи

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело двоих жителей Жигулевска, которых обвиняют в теракте и легализации незаконных денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в сентябре 2024 г. двое мужчин 33 и 35 лет по указанию неизвестного подожгли базовую станцию связи вблизи жилых домов в Жигулевске.

Кроме того, один из обвиняемых получил за это криптовалюту, которую обменял на 9 тыс. рублей.

Теперь фигуранты дела находятся под стражей. По ст. 205 УК РФ ("Теракт") им грозит от 10 до 20 лет лишение свободы.