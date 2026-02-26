16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На СВО погиб учитель истории из Самары Проект "Отец Героя. Самарская область" победил в региональном этапе премии "Серебряный Лучник" "Очень хорошо помогли": мама бойца СВО из Самарской области получила компенсацию на газификацию дома В регионе на мартовские праздники изменится расписание электричек В 2026 г. лесное хозяйство Самарской области закупит более 1000 единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники

Общество

На СВО погиб учитель истории из Самары

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 116
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Учитель истории третьего корпуса школы Образовательного центра "Южный город", руководитель школьного музея истории СВО Вячеслав Романович, ушедший добровольцем на СВО в июле 2024 года, погиб. Об этом сообщил его коллега, директор Образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин.

фото: телеграм-канал Владимира Кильдюшкина

Вячеслав Романович ушел добровольцем на фронт 29 июля 2024 года. Он заключил контракт на службу в гвардейской мотострелковой бригаде. 

В четверг, 26 февраля, стало известно о гибели Вячеслава. Об этом сообщил в своем телеграм-канале его коллега, директор образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин.

"Я до последнего не хотел верить, но сегодня родственники опознали тело", — прокомментировал он.

Вячеслав Романович проработал учителем истории в Образовательном центре два года, придя туда молодым специалистом, сразу со студенческой скамьи.

"Летом 2024 года он добровольцем отправился на СВО. Служил в артиллерии, стал командиром орудия. На днях Слава должен был приехать в отпуск. Наши педагоги, которые были на прошлой неделе в ДНР с гуманитарной миссией, должны были забрать его с собой. Но Слава не вернулся с боевого задания. Нам сказали: "Без вести пропал". А потом страшное: "Найден. Погиб", — констатировал Владимир Кильдюшкин.

По словам директора образовательного центра, Вячеслав Романович будет похоронен в селе Хрящевка, на своей малой родине. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1