На СВО погиб учитель истории из Самары

Учитель истории третьего корпуса школы Образовательного центра "Южный город", руководитель школьного музея истории СВО Вячеслав Романович, ушедший добровольцем на СВО в июле 2024 года, погиб. Об этом сообщил его коллега, директор Образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин.

фото: телеграм-канал Владимира Кильдюшкина

Вячеслав Романович ушел добровольцем на фронт 29 июля 2024 года. Он заключил контракт на службу в гвардейской мотострелковой бригаде.

В четверг, 26 февраля, стало известно о гибели Вячеслава. Об этом сообщил в своем телеграм-канале его коллега, директор образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин.

"Я до последнего не хотел верить, но сегодня родственники опознали тело", — прокомментировал он.

Вячеслав Романович проработал учителем истории в Образовательном центре два года, придя туда молодым специалистом, сразу со студенческой скамьи.

"Летом 2024 года он добровольцем отправился на СВО. Служил в артиллерии, стал командиром орудия. На днях Слава должен был приехать в отпуск. Наши педагоги, которые были на прошлой неделе в ДНР с гуманитарной миссией, должны были забрать его с собой. Но Слава не вернулся с боевого задания. Нам сказали: "Без вести пропал". А потом страшное: "Найден. Погиб", — констатировал Владимир Кильдюшкин.

По словам директора образовательного центра, Вячеслав Романович будет похоронен в селе Хрящевка, на своей малой родине.