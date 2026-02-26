На СВО погиб учитель истории из Самары

Учитель истории третьего корпуса школы Образовательного центра "Южный город", руководитель школьного музея истории СВО Вячеслав Романович, ушедший добровольцем на СВО в июле 2024 года, погиб. Об этом сообщил его коллега, директор Образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин.
Вячеслав Романович ушел добровольцем на фронт 29 июля 2024 года. Он заключил контракт на службу в гвардейской мотострелковой бригаде.
В четверг, 26 февраля, стало известно о гибели Вячеслава. Об этом сообщил в своем телеграм-канале его коллега, директор образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин.
"Я до последнего не хотел верить, но сегодня родственники опознали тело", — прокомментировал он.
Вячеслав Романович проработал учителем истории в Образовательном центре два года, придя туда молодым специалистом, сразу со студенческой скамьи.
"Летом 2024 года он добровольцем отправился на СВО. Служил в артиллерии, стал командиром орудия. На днях Слава должен был приехать в отпуск. Наши педагоги, которые были на прошлой неделе в ДНР с гуманитарной миссией, должны были забрать его с собой. Но Слава не вернулся с боевого задания. Нам сказали: "Без вести пропал". А потом страшное: "Найден. Погиб", — констатировал Владимир Кильдюшкин.
По словам директора образовательного центра, Вячеслав Романович будет похоронен в селе Хрящевка, на своей малой родине.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.