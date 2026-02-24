16+
Общество

В Самарской области проходит Фестиваль патриотических инициатив "Быть патриотом на деле"

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Фестиваль проводится в рамках проекта "Марафон возможностей для муниципалитетов "Сохраняй историю вместе с грантом". Проект стал одним из победителей публичных защит конкурса Росмолодежь.Гранты на Международном молодежном историческом форуме "Сохраненная память", который проводился в Самарской области в 2025 году.

Фото: проектное сообщество Самарской области

Первый выезд в рамках фестиваля прошел 18 февраля в Отрадном. 25 февраля мероприятие пройдет в Похвистнево, 13 марта — в Чапаевске, 18 марта — в Сызрани и 26 марта — в с. Елховка. Всего участниками Фестиваля станут более 200 жителей Самарской области.

В программе фестиваля — презентация практик патриотической работы, выставка патриотических проектов и обучающий тренинг по социальному проектированию с экспертами Росмолодежь.Гранты. Через фестиваль жители региона смогут познакомиться с проектной деятельностью и узнать, как получить поддержку на реализацию инициатив.

К участию в фестивале приглашают:

1. Команды от муниципальных образований, осуществляющие патриотическую работу.

2. Не менее четырех человек, один из которых руководитель команды, остальные — представители молодежи от 14 до 35 лет.

3. Руководитель заполняет заявку не позднее чем за три дня до начала мероприятия по ссылке.

Проект "Марафон возможностей для муниципалитетов "Сохраняй историю вместе с грантом" реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты.

