На набережной в День защитника Отечества состоится праздничный салют

В понедельник, 23 февраля, в Самаре в День защитника Отечества состоится праздничный артиллерийский салют.

Залпы запустят из установок 30-ю артиллерийскими залпами холостыми боеприпасами из 122-мм гаубиц Д-30. Он пройдет в 21:00 на 1-й набережной реки Волги, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.