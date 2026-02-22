В День защитника Отечества в Самаре ограничат движение транспорта

В понедельник, 23 февраля, в День защитника Отечества, на период с 18:00 до 22:00 ограничат движение транспорта в историческом центре Самары, где пройдет праздничное мероприятие, сообщает городской департамент транспорта.

Ул. Максима Горького, от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, будет недоступной для проезда личного транспорта горожан, включая средства индивидуальной мобильности.

Также для обеспечения безопасности дорожного движения с 14:00 до 22:00 минут 23 февраля будут запрещены остановка и стоянка транспорта на вышеуказанном участке улично-дорожной сети.

Все автобусные маршруты, проходящие через ул. Максима Горького, будут работать по привычной схеме.

Ограничительные меры не коснутся также спецмашин полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре.