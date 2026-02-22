16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В День защитника Отечества в Самаре ограничат движение транспорта Иван Носков: "Наши врачи — такие же Защитники Отечества, как и солдаты на передовой" В регионе вновь похолодает до -20 градусов Мэр Самары поздравил с Днем защитника Отечества участников СВО, проходящих лечение в госпитале Осужденный певец Эдуард Шарлот выступил в колонии под Самарой

Общество

В День защитника Отечества в Самаре ограничат движение транспорта

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 23 февраля, в День защитника Отечества, на период с 18:00 до 22:00 ограничат движение транспорта в историческом центре Самары, где пройдет праздничное мероприятие, сообщает городской департамент транспорта.

Фото: департамент транспорта Самары

Ул. Максима Горького, от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, будет недоступной для проезда личного транспорта горожан, включая средства индивидуальной мобильности.  

Также для обеспечения безопасности дорожного движения с 14:00 до 22:00 минут 23 февраля будут запрещены остановка и стоянка транспорта на вышеуказанном участке улично-дорожной сети.

Все автобусные маршруты, проходящие через ул. Максима Горького, будут работать по привычной схеме. 

Ограничительные меры не коснутся также спецмашин полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1