Авито Авто: спрос на новые китайские автомобили в Самарской области на 43% выше среднего по стране

Эксперты Авито Авто выяснили, в каких регионах России новые китайские автомобили пользуются наибольшим спросом. Сейчас на такие машины приходится почти 50% отечественного рынка, но в некоторых субъектах интерес к ним оказался выше среднего. Самарская область вошла в число лидеров.

Китайские бренды занимают значительную долю отечественного рынка. В девяти регионах России спрос на автомобили из КНР выше, чем в среднем по стране. Самарская область вошла в число лидеров — здесь спрос превышает средний показатель на 43%. Также в число регионов с повышенным спросом вошли Ставропольский край (+77%), Волгоградская область (+36%), Воронежская область (+35%), Нижегородская область (+33%), Пермский край (+17%), Ростовская область (+12%), Тульская область (+8,4%) и Саратовская область (+4%).

В 2026 году самыми популярными китайскими авто у самарчан стали Changan, HAVAL, Chery, Tank и Geely. Среди моделей автолюбители в области чаще всего интересовались Tank 300, HAVAL Jolion, OMODA C5, Changan UNI-S, Chery Tiggo 4, JAECOO J7, Changan CS75 Plus, Changan CS35 Plus, Geely Monjaro и HAVAL M6.

Средняя цена новых китайских машин на платформе Авито в Самарской области составила 3,3 млн рублей. При этом некоторые модели за год стали доступнее. Цена Chery Tiggo 7 Pro Max снизилась на 8,7% (2,7 млн руб.), HAVAL H5 — на 8,4% (3,7 млн руб.), HAVAL H3 — на 5,9% (3 млн руб.), JAECOO J7 — на 5% (3,3 млн руб.), Chery Tiggo 4 — на 4,8% (2,3 млн руб.), Chery Tiggo 9 — на 4,4% (4,5 млн руб.), HAVAL M6 — на 4,3% (2,2 млн руб.).