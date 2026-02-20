Самарская молодежь может стать Проводниками смыслов и создавать молодежную повестку региона своими руками

В 2026 г. в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", инициированного президентом России Владимиром Путиным, реализуется масштабная образовательная программа "Проводники смыслов. Новый маршрут".

Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку на сайте ФГАИС "Молодежь России".

Главная цель программы: системное вовлечение школьников, студентов колледжей и вузов в экосистему молодежной политики страны, знакомство с актуальными проектами, грантовыми конкурсами, форумными кампаниями и возможностями профессионального развития. В Самарской области мероприятия "Проводники смыслов. Новый маршрут" пройдут во всех образовательных организациях.

"Программа "Проводники смыслов. Новый маршрут" в Самарской области призвана стать для молодежи навигатором в мире возможностей. Мы хотим сформировать региональные команды амбассадоров данного проекта и в формате "молодые — молодым" дотянуться до каждой образовательной организации региона, до каждого школьника или студента и рассказать им о тех возможностях, которые существуют в нашей стране и, в частности, в сердце России. Амбассадоры "Проводников смыслов" на своем опыте продемонстрируют, как строится этот самый "новый маршрут" к самореализации. Они расскажут о доступных возможностях простым языком, поделятся лайфхаками и помогут каждому желающему определить его первый шаг к большим свершениям", — рассказала Елена Кудашова, программный директор Всероссийского проекта "Новый маршрут. Регионы".

Амбассадоры — люди, которые сыграют ключевую роль в реализации программы. Присоединиться к команде могут педагоги, советники директоров по воспитанию, специалисты по работе с молодежью, активисты и выпускники федеральных и региональных проектов.

Выездные встречи в образовательных организациях будут адаптированы под специфику региона и дополнены интерактивными материалами, наглядной навигацией по проектам, а также историями успеха самарской молодежи. Задача — пройти путь от первичного информирования до осознанного участия молодых людей в профильных активностях.

Реализация программы состоит из нескольких ключевых этапов:

1. Февраль–апрель: отбор и обучение амбассадорского корпуса.

2. Апрель–июнь: первая волна встреч (весенняя кампания).

3. Сентябрь–ноябрь 2026 года: вторая волна встреч (осенняя кампания).

Программа "Проводники смыслов. Новый маршрут" даст Самарской области возможность корректировать форматы работы, усиливать взаимодействие со школами и колледжами, выстраивать эффективные связи на уровне федеральных организаций.

Организатором образовательной программы "Проводники смыслов. Новые маршруты" является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с Дирекцией по организации молодежных форумов и программ.