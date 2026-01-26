16+
Молодежная политика Общество

В день студенчества студотряды Самарской области дали старт акции "Снежный Десант"

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
25 января в День студенчества в регионах России был дан старт Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО". В зимне-весенний период Студенческие отряды Самарской области традиционно проведут Всероссийскую патриотическую акцию "Снежный десант РСО". В прошлом году ее участниками стали более 20000 школьников и студентов по всей стране, в том числе более 200 человек нашего региона.

Фото: Самарские студенческие отряды

"Самое ценное в акции "Снежный десант РСО" — то, что ребята не ждут определенных дат, чтобы помогать: в прошлом году они в числе первых отправились ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на Черном море, а в этом, еще до официального старта Акции, во многих регионах России вышли очищать улицы от сильного снегопада. Конечно, в этом сезоне участники продолжат оказывать адресную помощь там, где это необходимо: поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, участников спецоперации и их семей, профориентационные занятия в школах, концерты, благоустройство памятников и социально-значимых учреждений. Важно, что здесь через добровольчество они могут поддержать страну, раскрыть свои таланты, обрести полезные навыки!", — отметила Юлия Дрожжина, депутат комитета Госдумы по охране здоровья, председатель Правления Российских студенческих отрядов.

На территории Самарской области в период с января по март будет реализована работа 9 отрядов, в состав которых войдут 226 человек. Молодые люди будут оказывать адресную помощь в Борском, Кинельском, Ставропольском, Красноглинском, Волжском, Приволжском, Красноярском районах и городе Жигулевск.

Акция проходит с 1969 года. В рамках акции школьники и студенты РСО по всей стране оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и семьям участников специальной военной операции. Участники акции проводят профориентационные встречи со школьниками в отдаленных от региональных центров населенных пунктах, помогают в благоустройстве мемориалов и памятных мест, организуют спортивные и творческие мероприятия для местных жителей.

