В день студенчества студотряды Самарской области дали старт акции "Снежный Десант"

25 января в День студенчества в регионах России был дан старт Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО". В зимне-весенний период Студенческие отряды Самарской области традиционно проведут Всероссийскую патриотическую акцию "Снежный десант РСО". В прошлом году ее участниками стали более 20000 школьников и студентов по всей стране, в том числе более 200 человек нашего региона.
"Самое ценное в акции "Снежный десант РСО" — то, что ребята не ждут определенных дат, чтобы помогать: в прошлом году они в числе первых отправились ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на Черном море, а в этом, еще до официального старта Акции, во многих регионах России вышли очищать улицы от сильного снегопада. Конечно, в этом сезоне участники продолжат оказывать адресную помощь там, где это необходимо: поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, участников спецоперации и их семей, профориентационные занятия в школах, концерты, благоустройство памятников и социально-значимых учреждений. Важно, что здесь через добровольчество они могут поддержать страну, раскрыть свои таланты, обрести полезные навыки!", — отметила Юлия Дрожжина, депутат комитета Госдумы по охране здоровья, председатель Правления Российских студенческих отрядов.
На территории Самарской области в период с января по март будет реализована работа 9 отрядов, в состав которых войдут 226 человек. Молодые люди будут оказывать адресную помощь в Борском, Кинельском, Ставропольском, Красноглинском, Волжском, Приволжском, Красноярском районах и городе Жигулевск.
Акция проходит с 1969 года. В рамках акции школьники и студенты РСО по всей стране оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и семьям участников специальной военной операции. Участники акции проводят профориентационные встречи со школьниками в отдаленных от региональных центров населенных пунктах, помогают в благоустройстве мемориалов и памятных мест, организуют спортивные и творческие мероприятия для местных жителей.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.