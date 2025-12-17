16+
Молодежная политика Общество

Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области. Об этом сообщил Игорь Комаров на совещании с высшими должностными лицами регионов ПФО

Фото: предоставлено пресс-службой полпреда президента в ПФО

16 декабря 2025 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел совещание с высшими должностными лицами регионов. Обсуждались актуальные вопросы общественно-политического и социально-экономического развития субъектов Федерации.

Среди ключевых тем — новый электоральный цикл и выборы депутатов Государственной Думы 2026 года. Запланированы также выборы глав трех регионов округа (Мордовия, Пензенская и Ульяновская области), депутатов семи законодательных собраний, представительных органов четырех административных центров, массовые муниципальные выборы. Полпред подчеркнул важность создания условий для легитимности, прозрачности выборов и общественно-политической стабильности.

Особое внимание было уделено интеграции участников СВО в мирную жизнь, экономику и социальные проекты, а также комплексной поддержке их семей. Приоритеты для демобилизованных ветеранов — трудоустройство, другие формы занятости и диспансеризация. В ПФО трудоустроены более двух третей военнослужащих, столько же бойцов завершили медицинское обследование, в этом поддержку оказывают филиалы Фонда "Защитники Отечества" и межведомственные комиссии. На федеральном уровне разрабатываются единые подходы.

На особом контроле — повышение инвестиционной привлекательности регионов. Полпред подчеркнул, что важно выстроить эффективные механизмы обратной связи с бизнесом, деловыми объединениями и уполномоченными по защите прав предпринимателей. Обсуждалась ситуация на рынке труда и реализация национального проекта "Кадры".

В завершение совещания Игорь Комаров отметил, что в 2026 году окружной молодежный форум "Иволга" пройдет в Самарской области в формате Форума Движения Первых. Полпред также поблагодарил губернаторов за поддержку проекта "Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья": в нем участвовали более 400 солистов и коллективов из всех регионов, создано семь видеоклипов, собравших свыше 16 млн просмотров. Проект высоко оценен на федеральном уровне.

В ходе совещания с высшими должностными лицами были затронуты и другие актуальные вопросы, которые находятся на контроле аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

