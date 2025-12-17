Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области. Об этом сообщил Игорь Комаров на совещании с высшими должностными лицами регионов ПФО
16 декабря 2025 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел совещание с высшими должностными лицами регионов. Обсуждались актуальные вопросы общественно-политического и социально-экономического развития субъектов Федерации.
Среди ключевых тем — новый электоральный цикл и выборы депутатов Государственной Думы 2026 года. Запланированы также выборы глав трех регионов округа (Мордовия, Пензенская и Ульяновская области), депутатов семи законодательных собраний, представительных органов четырех административных центров, массовые муниципальные выборы. Полпред подчеркнул важность создания условий для легитимности, прозрачности выборов и общественно-политической стабильности.
Особое внимание было уделено интеграции участников СВО в мирную жизнь, экономику и социальные проекты, а также комплексной поддержке их семей. Приоритеты для демобилизованных ветеранов — трудоустройство, другие формы занятости и диспансеризация. В ПФО трудоустроены более двух третей военнослужащих, столько же бойцов завершили медицинское обследование, в этом поддержку оказывают филиалы Фонда "Защитники Отечества" и межведомственные комиссии. На федеральном уровне разрабатываются единые подходы.
На особом контроле — повышение инвестиционной привлекательности регионов. Полпред подчеркнул, что важно выстроить эффективные механизмы обратной связи с бизнесом, деловыми объединениями и уполномоченными по защите прав предпринимателей. Обсуждалась ситуация на рынке труда и реализация национального проекта "Кадры".
В завершение совещания Игорь Комаров отметил, что в 2026 году окружной молодежный форум "Иволга" пройдет в Самарской области в формате Форума Движения Первых. Полпред также поблагодарил губернаторов за поддержку проекта "Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья": в нем участвовали более 400 солистов и коллективов из всех регионов, создано семь видеоклипов, собравших свыше 16 млн просмотров. Проект высоко оценен на федеральном уровне.
В ходе совещания с высшими должностными лицами были затронуты и другие актуальные вопросы, которые находятся на контроле аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.