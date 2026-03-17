В Самаре погиб ребенок на прогулке

В воскресенье, 15 марта, трагедия произошла в Самаре на ул. Лукачева. По предварительным данным источников Волга Ньюс, мальчик гулял на детской площадке, расположенной на паркинге, в какой-то момент перелез через перила и упал с высоты. Пострадавшего госпитализировали, но он умер в реанимации.

По словам местных жителей, детская площадка не имеет должным образом установленных ограждений.