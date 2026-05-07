100 тысяч рублей выплатят ребенку, пострадавшему от укуса бродячего пса в Самарской области

В результате нападения безнадзорной собаки в с. Борское ребенок получил укусы и был вынужден обратиться за медицинской помощью, сообщает прокуратура Самарской области.
По факту инцидента надзорное ведомство Борского района провело проверку.
Суд рассмотрел материалы дела и полностью удовлетворил требования прокурора. В пользу несовершеннолетнего с администрации муниципального района Борский взыскана компенсация морального вреда 100 тыс. рублей.
