16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд отказал убийце двух милиционеров в смягчении наказания Приговор экс-главе самарского ГУ МЧС Бойко могут вынести 13 мая В Тольятти женщина расплатилась фальшивками и скрылась В Самаре водитель BMW сбил женщину В лобовом столкновении в Кинель‑Черкасском районе пострадали пять человек

Происшествия

В Тольятти женщина расплатилась фальшивками и скрылась

ТОЛЬЯТТИ. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти разыскивают женщину, подозреваемую в сбыте поддельных пятитысячных купюр, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Инцидент произошел в конце апреля 2026 года. Приобретая продукты в сетевом магазине Автозаводского района Тольятти, одна из покупательниц расплатилась поддельными пятитысячными купюрами, после чего ушла в неизвестном направлении. Действия злоумышленницы попали на камеры видеонаблюдения.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Приметы подозреваемой: женщина, на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы средней длины темного цвета.

Была одета: куртка синего цвета, штаны черного цвета, сапоги коричневого цвета, шарф розового цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-51, 8(9967)270653 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алена Казакова 22 апреля 2026 12:45 Пожилого водителя такси избил самарский "байкер"

Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31