В Тольятти женщина расплатилась фальшивками и скрылась

В Тольятти разыскивают женщину, подозреваемую в сбыте поддельных пятитысячных купюр, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Инцидент произошел в конце апреля 2026 года. Приобретая продукты в сетевом магазине Автозаводского района Тольятти, одна из покупательниц расплатилась поддельными пятитысячными купюрами, после чего ушла в неизвестном направлении. Действия злоумышленницы попали на камеры видеонаблюдения.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".
Приметы подозреваемой: женщина, на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы средней длины темного цвета.
Была одета: куртка синего цвета, штаны черного цвета, сапоги коричневого цвета, шарф розового цвета.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-51, 8(9967)270653 или 112. Конфиденциальность гарантирована.