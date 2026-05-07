В Тольятти женщина расплатилась фальшивками и скрылась

В Тольятти разыскивают женщину, подозреваемую в сбыте поддельных пятитысячных купюр, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел в конце апреля 2026 года. Приобретая продукты в сетевом магазине Автозаводского района Тольятти, одна из покупательниц расплатилась поддельными пятитысячными купюрами, после чего ушла в неизвестном направлении. Действия злоумышленницы попали на камеры видеонаблюдения.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Приметы подозреваемой: женщина, на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы средней длины темного цвета.

Была одета: куртка синего цвета, штаны черного цвета, сапоги коричневого цвета, шарф розового цвета.