В Самарской области объявлена опасность атаки ракет и БПЛА

В ночь на 7 мая в Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор Вячеслав Федорищев опубликовал предупреждение в МАХ в 3:37. В 6:30 он сообщил о ракетной опасности.

В регионе действует режим "Ковер" — закрыто воздушное пространство на всех высотах.