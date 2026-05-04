Жалоба экс-главы минтранса Ивана Пивкина дошла до кассации

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу бывшего главы министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина. Его судили за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Жалобу в кассационный суд подали адвокаты бывшего главы регионального минтранса Вячеслав Яблоков и Светлана Крючкова.

Также в картотеке суда обозначен еще один участник процесса — представитель ПАО «Дорисс» Люция Сафина. Материалы поступили 27 апреля, но пока не рассмотрены.

Напомним, изначально Пивкину вменяли превышение полномочий. Представитель потерпевшего, гендиректор ПАО «Дорисс» (Чебоксары) Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство дороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие осталось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По мнению женщины, Пивкин «перекрыл кислород» чувашской фирме в интересах «своих» компаний: запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям «Амонд» и «Самарадортранссигнал».

Вины Пивкин не признавал. Суд первой инстанции (Октябрьского района Самары) признал Пивкина виновным по ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности») и приговорил к штрафу 480 тыс. рублей. Кроме того, ему на три года запретили занимать определенные должности. При этом Пивкина освободили от уплаты штрафа.

Также его сразу освободили из-под стражи. Но потом судебная коллегия апелляционной инстанции переквалифицировала действия бывшего министра на п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из личной заинтересованности») и назначила ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности. Пивкина взяли под стражу в зале суда.

Согласно опубликованным теперь материалам облсуда, поводом для «обратной» переквалификации обвинения послужил ряд факторов. Например, установлено, что Пивкин, являясь должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ — министра (временно исполняющего обязанности министра) транспорта и автомобильных дорог Самарской области, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.

