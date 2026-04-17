В Самаре вынесли приговор мужчине, который ограбил женщину в сквере

Промышленный районный суд Самары вынес приговор ранее судимому 43-летнему местному жителю, обвиняемому по статьям "Открытое хищение чужого имущества" и "Тайное хищение чужого имущества с банковского счета", передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Осенью 2025 г. в полицию Промышленного районе Самары обратилась 39-летняя местная жительница. Когда она с друзьями отдыхала в сквере, к ней подошел мужчина с предложением познакомиться. Женщина отвергла предложение, после чего незнакомец схватил ее мобильный телефон, лежавший на скамейке и убежал. Догнать его не удалось, и женщина обратилась в полицию.

Она добавила, что в чехле смартфона находилась банковская карта, с которой списали более 2 тыс. рублей за покупки. Оперативники установили адреса магазинов и установили личность подозреваемого, ранее судимого за аналогичные преступления. Когда мужчину задержали, он пояснил, что обиделся на даму, отказавшуюся с ним знакомиться.Похищенный мобильный телефон он продал, а деньгами расплатился за продукты и алкоголь.

На него возбудили два уголовных дела, которые соединили в одно производство. Промышленный районный суд Самары вынес обвинительный приговор — два года и 1 месяц лишения свободы в ИК строгого режима.