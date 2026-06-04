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Суды Происшествия

В Тольятти телефонные мошенники развели ребенка на 3,4 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор по делу трех мужчин, обвиняемых в телефонном мошенничестве.

Фото: Александра Белова

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2025 г. подсудимые вступили преступный сговор с целью хищения денег у граждан. Потерпевшим сообщали недостоверные сведения, а также угрожали применением уголовно-процессуальных воздействий в отношении них, убеждая перечислить деньги на подконтрольные преступной группе банковские счета.

У каждого участника преступной группы были свои роли: одни должны были осуществлять звонки потенциальным потерпевшим и в ходе телефонных разговоров по заранее разработанной преступной схеме обманывать их, понуждая к переводу денег; другие, исполняя роли "кураторов дроповодов", которые подыскивали "дроповодов" — лиц, которые, за денежное вознаграждение должны были подыскивать не посвященных в преступные планы преступной группы людей — "дропов" — для открытия теми на свое имя ИП и банковских счетов в различных банковских организациях с привязкой к банковским картам. Затем "кураторы дроповодов" должны были посредством "курьеров" переправлять полученные от "дроповодов" банковские карты, открытые на "дропов", с привязанными к ним SIM-картами другим соучастникам в Белгороде и в другие города для последующего снятия "обнальщиками" денег, поступивших в результате преступной деятельности, переведенных под воздействием обмана потерпевшими на счета этих банковских карт, подконтрольных преступной группе.

Среди жертв мошенников оказалась несовершеннолетняя девушка. В апреле 2025 г. подсудимые позвонили ей, представившись "социальным педагогом" учебного заведения, в котором обучается потерпевшая, и сообщили ложную информацию о наличии у нее проблем с пропусками занятий.

Обманом злоумышленники выведали у девушки одноразовый SMS-код. Затем в мессенджере ей поступил еще один звонок, якобы от следователя. Используя авторитет правоохранительных органов, "преступник создал ложное впечатление" о начавшейся в отношении нее и ее матери уголовной проверки. Несовершеннолетнюю продолжали запугивать посредством звонков, искусственно создав обстановку страха и психологического давления, заявляя о возбуждении уголовного дела и проведении обыска, уголовного преследования ее матери, оформления на нее кредитов. При этом девушке запретили кому-либо рассказывать о ситуации, чем изолировали ее от возможной помощи матери и других родственников или правоохранительных органов.

Поверив в обман, несовершеннолетняя потерпевшая взяла у матери 3,39 млн руб., и под диктовку и контролем неустановленного лица, проследовала к банкомату, где перевела наличные на расчетный счет мошенников. Получив деньги, один из подсудимых снял их и сообщил сообщникам о месте передачи наличных.

Подсудимые в судебном заседании полностью признали вину. Им назначено наказание в виде трех трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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