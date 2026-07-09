У экс-главы кассационного суда Ефанова хотят конфисковать имущество на 1,2 млрд

Генпрокуратура требует через суд конфисковать имущество экс-председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова и членов его семьи на общую сумму 1,2 млрд. руб. Об этом рассказал бывший депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

"В бытность депутатом Госдумы от Самары я добился лишения Ефанова судейских полномочий, возбуждения ряда уголовных дел и возврата в госсобственность элитных земель, выведенных его "семейными" фирмами по мошенническим схемам. Признателен Генпрокуратуре за последовательную и принципиальную позицию. Конфискация у Ефановых "нажитого непосильным трудом" имущества станет еще одним наглядным доказательством торжества закона и справедливости, за которые, впрочем, порой приходится серьезно бороться", — прокомментировал Александр Хинштейн в соцсетях.

Октябрьский районный суд Самары, в который поступил иск заместителя Генпрокурора РФ, принял обеспечительные меры. Арестовано имущество самого бывшего судьи, его супруги Ольги, сына Ивана Ефанова и его жены Анны. Третьим лицом на сайте суда также указано ООО "Эра". Предварительное заседание, судя по картотеке, должно состояться 16 июля.

Напомним, ранее в Самаре суд рассмотрел дело о хищении земель "семейной фирмой" экс-судьи Александра Ефанова на острове Поджабный. Несмотря на прекращение уголовного преследования трех обвиняемых (экс-директоров фирмы "Эра" Олега Купцова, Сергея Кузина и экс-начальника отдела Самарского БТИ Андрея Зуева) за истечением срока давности (преступление произошло 10 лет назад), суд тем не менее признал их виновными. Незаконные строения на "похищенных землях" на острове снесли. Также суд постановил снести коттеджи в районе 1 просеки, которые принадлежат ООО "Хорс", подконтрольному Ефанову. Кроме того, основателя компании "Тон-Авто" Александра Курылина заподозрили в даче взятки Ефанову.