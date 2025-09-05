Суд обязал снести коттеджи для VIP-персон на 1-й просеке

Региональный арбитраж удовлетворил иск мэрии Самары о сносе объектов незавершенного строительства в границах 1-й и 2-й просек. Коттеджи принадлежат ООО "Хорс", подконтрольному бывшему судье Александру Ефанову.

Александр Ефанов возглавлял Шестой кассационный суд с 2018 по май 2023 г., когда его лишили полномочий в результате уголовного дела об отчуждении земельных участков на Проране и в границах Первой и Второй просек. Территории в элитных районах Самары приватизировали через подконтрольные экс-судье фирмы - ООО "Хорс" и ООО "Эра".

В 2023 г. Генпрокуратура в суде оспорила незаконное отчуждение земель на 1-й просеке и вернула их в государственную собственность. Участки оценивали более чем в 1 млрд рублей. "Хорс" они достались за 14,3 млн рублей.

В 2008 г. земли общей площадью более 38 тыс. кв. м были предоставлены ООО "Славичстрой" в аренду на пять лет для строительства дома отдыха. Компания входила в ГК "Уран" и занималась строительством здания Шестого кассационного суда. Впоследствии "Славичстрой" обанкротился, не успев достроить объект.

В 2012 г. права аренды участков у банкрота приобрело ООО "Хорс". В 2014 и 2016 г. глава Самары выдал компании разрешение на строительство 21 и 12 гостевых домов, соответственно. В 2016 г. "Хорс" получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта "Дом отдыха", в котором отражено фактическое наличие 12 гостевых домов для VIP-персон, восемь из них были трехэтажными. На деле же фирма построила лишь шесть коттеджей и два фундамента.

В феврале 2025 г. администрация Самары обратилась в арбитражный суд, потребовав признать постройки самовольными и обязать "Хорс" их снести. Компания предъявила встречный иск о признании права собственности на указанные объекты.

Однако суд встал на сторону властей. Теперь "Хорс" обязан снести постройки. Впрочем, у компании еще есть время, чтобы обжаловать решение арбитража.