16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд обязал снести коттеджи для VIP-персон на 1-й просеке Природоохранный прокурор потребовал ликвидировать карьер в "Самарской Луке" В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе "Мама-предприниматель" Сделано в Самарской области: как региональный садовый центр осваивает зарубежные рынки Дизайнеры Самарской области представили регион на Неделе моды в Москве

Государство и Бизнес Экономическая политика

Суд обязал снести коттеджи для VIP-персон на 1-й просеке

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 342
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный арбитраж удовлетворил иск мэрии Самары о сносе объектов незавершенного строительства в границах 1-й и 2-й просек. Коттеджи принадлежат ООО "Хорс", подконтрольному бывшему судье Александру Ефанову.

Фото: pkk.rosreestr.ru

Александр Ефанов возглавлял Шестой кассационный суд с 2018 по май 2023 г., когда его лишили полномочий в результате уголовного дела об отчуждении земельных участков на Проране и в границах Первой и Второй просек. Территории в элитных районах Самары приватизировали через подконтрольные экс-судье фирмы - ООО "Хорс" и ООО "Эра". 

В 2023 г. Генпрокуратура в суде оспорила незаконное отчуждение земель на 1-й просеке и вернула их в государственную собственность. Участки оценивали более чем в 1 млрд рублей. "Хорс" они достались за 14,3 млн рублей.

В 2008 г. земли общей площадью более 38 тыс. кв. м были предоставлены ООО "Славичстрой" в аренду на пять лет для строительства дома отдыха. Компания входила в ГК "Уран" и занималась строительством здания Шестого кассационного суда. Впоследствии "Славичстрой" обанкротился, не успев достроить объект.

В 2012 г. права аренды участков у банкрота приобрело ООО "Хорс". В 2014 и 2016 г. глава Самары выдал компании разрешение на строительство 21 и 12 гостевых домов, соответственно. В 2016 г. "Хорс" получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта "Дом отдыха", в котором отражено фактическое наличие 12 гостевых домов для VIP-персон, восемь из них были трехэтажными. На деле же фирма построила лишь шесть коттеджей и два фундамента.

В феврале 2025 г. администрация Самары обратилась в арбитражный суд, потребовав признать постройки самовольными и обязать "Хорс" их снести. Компания предъявила встречный иск о признании права собственности на указанные объекты.

Однако суд встал на сторону властей. Теперь "Хорс" обязан снести постройки. Впрочем, у компании еще есть время, чтобы обжаловать решение арбитража.

Ранее суд Самарского района вынес приговор директору компании Дмитрию Полянскому. В основу обвинения легли события незаконного отчуждения земель.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5