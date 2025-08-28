Успехи самарских предприятий-экспортеров отметили на уровне ПФО

В среду, 27 августа, в Чебоксарах состоялась церемония награждения лауреатов окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди регионов Поволжья. В число победителей вошли четыре организации из Самарской области.

"Высокая оценка экспортной деятельности наших предприятий говорит о динамичном развитии самих компаний, а также об эффективности действующих мер господдержки. Мы продолжаем создавать необходимые условия для выхода местных производителей на зарубежные рынки. Гордимся успехом наших предприятий и уверены, что их успех станет примером для других компаний региона", — акцентировал заместитель председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Победителей определили среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сфере промышленности, высоких технологий и услуг.

ООО "АвтоГазТранс" присвоили 1-е место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП. Компания отправляет на экспорт оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа.

Сразу в двух номинациях победило ООО "Услада". Компания экспортирует сладости и десерты. Производитель из Жигулевска занял 1 место в номинации "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие пределы)" в сегменте МСП. Начальник отдела по внешнеэкономической деятельности Юлия Вдовкина заняла 3-е место в номинации "Лучшая женщина — экспортер" в сегменте МСП.

"Благодарим организаторов и жюри конкурса за высокую оценку нашего труда и признания достижений компании. Успех, достигнутый нами в конкурсе, подтверждает правильность выбранного пути развития, а награда станет дополнительным стимулом для дальнейшего роста и укрепления позиций ООО "Услада" на мировом рынке продуктов питания. Особая благодарность нашим сотрудникам, благодаря которым наша продукция стала узнаваемой далеко за пределами региона", — отметил коммерческий директор Руслан Алиев.

Бронзовым призёром в номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" в сегменте МСП стал директор компании "Квантум" Александр Копцев. Предприятие экспортирует растворные узлы для агрохимии, а также уличные и промышленные светодиодные светильники.

1 место в номинации "Экспортер года в сфере услуг" (крупный бизнес) занял "Самарский областной клинический онкологический диспансер".

Компании, занявшие первые места по итогам окружных этапов, будут состязаться в федеральном этапе конкурса.

Конкурс "Экспортер года" проводится Российским экспортным центром в рамках национального проекта "Экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

В Самарской области c экспортно ориентированным бизнеcом работает региональный Центр поддержки экcпорта. В чиcле инcтрументов поддержки: размещение на международных электронных торговых площадках, бизнеc-миccии и выcтавки, индивидуальное экcпортное cопровождение, поиcк новых зарубежных партнеров и др. ЦПЭ работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Поддержка бизнеса реализуется по нацпроектам "Эффективная и конкурентная экономика" и "Экспорт".