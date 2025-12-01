В полиции разыскивают женщину, пропавшую в 2018 году

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полиция разыскивает 64-летнюю жительницу Клявлинского района Нину Михайлову, которая в ноябре 2018 года ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.