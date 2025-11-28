В Тольятти автомобилистка врезалась в погрузчик

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 27 ноября, в Тольятти произошло ДТП с участием легковушки и погрузчика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области