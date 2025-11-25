Один человек погиб при столкновении трех легковушек и автобуса в Самаре

Во вторник, 25 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием трех легковушек и автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:48 на ул. Звездной, в районе дома № 17, столкнулись Lada Priora, Lada Vesta, Subaru и автобус ПАЗ. В результате погиб один человек. Еще один с травмами попал в больницу.

Известно, что в автобусе находились восемь пассажиров.