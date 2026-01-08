В Тольятти в ДТП пострадали четыре человека

В среду, 7 января, в Центральном районе Тольятти столкнулись автомобили Lada Kalina и Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что ДТП произошло в 17:00 в районе дома №61 по Лесопарковому шоссе. 52-летняя водитель Kalina выехала на встречную полосу и столкнулась с Granta.

С места происшествия в лечебное учреждение доставлены водители автомобилей и два пассажира автомобиля Granta — 15-летняя девочка и 76-летняя женщина. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.