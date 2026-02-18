В Сызрани разыскивают водителя, сбившего подростка

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения несовершеннолетнего в лечебное учреждение с травмами, полученными во время ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проверки полицейскими установлено, что 17 февраля в 10:45 неустановленный водитель, управляя легковым автомобилем, в районе дома Nº 37 ул. Гая совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть.

Позже 14-летний пешеход обратилась за помощью в медицинское учреждение. Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, просят не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское": 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.