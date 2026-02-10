Под Самарой женщина на Kia врезалась в фуру

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 февраля, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с участием легковушки и фуры. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области