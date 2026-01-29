Водитель "Нивы" устроил ДТП из трех машин в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 28 января, в Отрадном произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области