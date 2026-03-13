В Кинеле водитель сбил женщину с ребенком на глазах у росгвардейцев

В Кинеле сотрудники Росгвардии помогли женщине и ребенку, которых сбил автомобиль, сообщает управление Росгвардии по Самарской области.
Инцидент произошел во время патрулирования улиц Кинеля. Росгвардейцы стали свидетелями того, как легковой автомобиль совершил наезд на женщину с ребенком, и сразу вызвали бригаду медиков, а также оказали помощь женщине.
Ребенок в результате происшествия не пострадал, а женщина получила травмы головы и была госпитализирована в одну из больниц Самары. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
Внимание правоохранителей привлекло состояние водителя иномарки, у которого были признаки алкогольного опьянения. Мужчина попытался скрыться с места ДТП, но росгвардейцы заблокировали движение автомобиля и изъяли ключи зажигания.
32-летний водитель был передан сотрудникам Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
