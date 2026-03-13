16+
ДТП Происшествия

В Кинеле водитель сбил женщину с ребенком на глазах у росгвардейцев

КИНЕЛЬ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Кинеле сотрудники Росгвардии помогли женщине и ребенку, которых сбил автомобиль, сообщает управление Росгвардии по Самарской области.

Инцидент произошел во время патрулирования улиц Кинеля. Росгвардейцы стали свидетелями того, как легковой автомобиль совершил наезд на женщину с ребенком, и сразу вызвали бригаду медиков, а также оказали помощь женщине.

Ребенок в результате происшествия не пострадал, а женщина получила травмы головы и была госпитализирована в одну из больниц Самары. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Внимание правоохранителей привлекло состояние водителя иномарки, у которого были признаки алкогольного опьянения. Мужчина попытался скрыться с места ДТП, но росгвардейцы заблокировали движение автомобиля и изъяли ключи зажигания.

32-летний водитель был передан сотрудникам Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Последние комментарии

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Анатолий Илларионов 24 сентября 2024 06:24 Два человека погибли в ДТП с автодомом и легковушкой под Самарой

Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.

Захар Безруков 31 августа 2024 09:15 На ул. Алма-Атинской "Газель" сбила 8-летнюю девочку

Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

