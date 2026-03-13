В Тольятти директор завода получил условный срок за гибель рабочего

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор директору ООО "Завод КПД" Роману Пожидаеву за гибель рабочего на производстве. Мужчина обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области, рабочий погиб под железобетонным изделием (лестничным маршем), которое задел грузовик, выезжавший с погрузочно-разгрузочной площадки.
Пожидаеву вменили в вину, что он не обеспечил контроль за соблюдением техники безопасности, а также допустил к работе начальника участка и погибшего стропальщика без обучения методам и приемам выполнения работ повышенной опасности.
В судебном заседании подсудимый вины не признал, настаивая, что виноват был водитель автомобиля, осуществлявший разгрузку.
Приговором суда Пожидаев был признан виновным, и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.
