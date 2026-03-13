16+
Суды Происшествия

В Тольятти директор завода получил условный срок за гибель рабочего

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор директору ООО "Завод КПД" Роману Пожидаеву за гибель рабочего на производстве. Мужчина обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области, рабочий погиб под железобетонным изделием (лестничным маршем), которое задел грузовик, выезжавший с погрузочно-разгрузочной площадки.

Пожидаеву вменили в вину, что он не обеспечил контроль за соблюдением техники безопасности, а также допустил к работе начальника участка и погибшего стропальщика без обучения методам и приемам выполнения работ повышенной опасности. 

В судебном заседании подсудимый вины не признал, настаивая, что виноват был водитель автомобиля, осуществлявший разгрузку.

Приговором суда Пожидаев был признан виновным, и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

