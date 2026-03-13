Прокуратура потребовала взыскать с обнального сообщества Юшина 500 млн рублей

В Ленинский районный суд Самары поступил иск прокурора Самарской области в интересах Российской Федерации с иском к Александру Юшину и его сообщникам о возмещении вреда, причиненного преступлением. С осужденных ранее за обналичивание прокурор просит взыскать 503,6 млн рублей.
Напомним, приговор по делу крупного обнального ОПС был вынесен в апреле 2024 года.
Лидером сообщества был Александр Юшин, задержанный в августе 2019 года. Также по делу были задержаны еще девять человек — Илья Павловский, Виталий Лукин, Игорь Князев (ему впоследствии удалось скрыться за границей), Максим Салов, Илья Нуруллин (скончался в СИЗО), Павел Моисеев, Елена Рулина, Виталий Кретов и Анастасия Ознобина.
В сентябре 2025 г. после рассмотрения апелляционных жалоб приговор вступил в силу.
Исковое заявление о возмещении вреда принято к производству 3 марта, сообщает суд Ленинского района. Ответчиками по нему помимо Юшина выступают Лукин, Моисеев, Павловский, Рулина и Салов.
Суд удовлетворил ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество ответчиков.
