16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура потребовала взыскать с обнального сообщества Юшина 500 млн рублей В Самаре сотрудника вуза приговорили к условному сроку за мошенничество Бывшего вице-губернатора Кудряшова назвали организатором "Правительственной ОПГ" В Тольятти вынесли приговор по делу о хищении у дольщиков 200 млн рублей Экс-замглавы ГУ МЧС по Самарской области выслушал второй приговор

Суды Происшествия

Прокуратура потребовала взыскать с обнального сообщества Юшина 500 млн рублей

САМАРА 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Ленинский районный суд Самары поступил иск прокурора Самарской области в интересах Российской Федерации с иском к Александру Юшину и его сообщникам о возмещении вреда, причиненного преступлением. С осужденных ранее за обналичивание прокурор просит взыскать 503,6 млн рублей.

Напомним, приговор по делу крупного обнального ОПС был вынесен в апреле 2024 года.

Лидером сообщества был Александр Юшин, задержанный в августе 2019 года. Также по делу были задержаны еще девять человек — Илья Павловский, Виталий Лукин, Игорь Князев (ему впоследствии удалось скрыться за границей), Максим Салов, Илья Нуруллин (скончался в СИЗО), Павел Моисеев, Елена Рулина, Виталий Кретов и Анастасия Ознобина.

В сентябре 2025 г. после рассмотрения апелляционных жалоб приговор вступил в силу. 

Исковое заявление о возмещении вреда принято к производству 3 марта, сообщает суд Ленинского района. Ответчиками по нему помимо Юшина выступают Лукин, Моисеев, Павловский, Рулина и Салов.

Суд удовлетворил ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество ответчиков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5