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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор по делу ОПС обнальщиков

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 января, Ленинский районный суд Самары озвучил приговор для семерым участникам уголовного дела о создании преступного сообщества, специализирующегося на обналичивании денег.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Напомним, предполагаемого лидера сообщества Александра Юшина, которого СМИ прозвали "королем самарских обнальщиков", задержали в августе 2019 года. Ему инкриминировали неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК). Также по делу были задержаны еще девять человек — Илья Павловский (по версии следствия, второй человек в ОПС), Виталий Лукин, Игорь Князев, Максим Салов, Илья Нуруллин, Павел Моисеев, Елена Рулина, Виталий Кретов и Анастасия Ознобина.

Правоохранители считают, что ОПС, действовавшая с 2015 г., заработала более 500 млн рублей.

Кретов и Ознобина заключили соглашение со следствием, их дела были рассмотрены в особом порядке, и они получили свои сроки. Князеву удалось скрыться за границей, а Илья Нуруллин умер в СИЗО.

В итоге Ленинский районный суд назначил: Юшину 20 лет заключения в колонии строгого, Павловскому — 19 лет, Лукину — 10 лет, Салову — восемь лет заключения в колонии общего режима, Рулиной и Моисееву — по семь с половиной лет. Уголовное дело в отношении погибшего Ильи Нуруллина прекратили.

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