В Самаре вынесли приговор по делу ОПС обнальщиков

Во вторник, 30 января, Ленинский районный суд Самары озвучил приговор для семерым участникам уголовного дела о создании преступного сообщества, специализирующегося на обналичивании денег.
Напомним, предполагаемого лидера сообщества Александра Юшина, которого СМИ прозвали "королем самарских обнальщиков", задержали в августе 2019 года. Ему инкриминировали неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК). Также по делу были задержаны еще девять человек — Илья Павловский (по версии следствия, второй человек в ОПС), Виталий Лукин, Игорь Князев, Максим Салов, Илья Нуруллин, Павел Моисеев, Елена Рулина, Виталий Кретов и Анастасия Ознобина.
Правоохранители считают, что ОПС, действовавшая с 2015 г., заработала более 500 млн рублей.
Кретов и Ознобина заключили соглашение со следствием, их дела были рассмотрены в особом порядке, и они получили свои сроки. Князеву удалось скрыться за границей, а Илья Нуруллин умер в СИЗО.
В итоге Ленинский районный суд назначил: Юшину 20 лет заключения в колонии строгого, Павловскому — 19 лет, Лукину — 10 лет, Салову — восемь лет заключения в колонии общего режима, Рулиной и Моисееву — по семь с половиной лет. Уголовное дело в отношении погибшего Ильи Нуруллина прекратили.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...