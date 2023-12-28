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Суды Происшествия

По делу ОПС обнальщиков повторно запросили сроки

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 декабря, в Ленинском районном суде после замены представителя умершего обвиняемого возобновились прения по уголовному делу о создании преступного сообщества, специализирующегося на обналичивании денег. Повторно гособвинение запросило для семи фигурантов от 10 до 23 лет лишения свободы.

Напомним, на скамье подсудимых находятся Александр Юшин, Илья Павловский (их двоих следствие считает организаторами ОПС), Виталий Лукин, Максим Салов, Павел Моисеев, Елена Рулина, Виталий Кретов и Анастасия Ознобина. Один обвиняемый - Илья Нуруллин - умер в СИЗО, еще один Игорь Князев - подался в бега.

Защита настаивает, что в действиях подсудимых отсутствует инкриминируемые им составы преступлений. Адвокаты ссылаются на многочисленные нарушения норм УК И УПК, допущенные как в ходе предварительного следствия, так и в суде, что, по их мнению, исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора.

На последнем заседании с защитительной речью, длившейся более трех часов, выступил Михаил Пыряев - адвокат подсудимой Елены Рулиной, обвиняемой по ч. 2 ст. 210, п. "а, б" ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ (Участие в преступном сообществе, Незаконная банковская деятельность, Неправомерный оборот средств платежей).

Женщина возглавляет ООО, предоставляющее бухгалтерские услуги на условиях аутсорсинга. Эта компания по договору готовила налоговые отчеты предприятиям Юшина. Михаил Пыряев настаивает, что стороной обвинения не представлено в суд достаточно доказательств вины Рулиной в инкриминируемых преступлениях. Якобы обвиняемая знать не знала, что существует ОПС Юшина, тем более даже не предполагала, что в нем состоит и выполняет преступные функции. А исследованные доказательства о возможной ее причастности либо опровергнуты приведенными защитой доводами, либо подлежат исключению в связи с имеющими место грубыми нарушениями УПК РФ при их получении. Он попросил суд суд оправдать его подзащитную по всем вмененным составам преступлений.

Адвокат главного обвиняемого Юшина обратила внимание суда на проведенные по делу бухгалтерские экспертизы, стоившие казне 2,4 млн рублей. Эксперт ООО "Бизнес Гарант" пояснила в суде, что при подсчетах в экспертизах допущены ошибки, которые повлияли на выводы эксперта. Таким образом, фактически сумма дохода, влияющая на квалификацию содеянного, так и не установлена.

Кроме этого, защитники настойчиво указывают на произвольную формулировку предъявленного обвинения, не соответствующую диспозициям вмененных статей УК РФ (210, 172,174.1,187,193.1 УК РФ). Отмечают якобы подмененные следователем СУ У МВД России по г. Самаре Далакян постановления о возбуждении и соединении уголовных дел, которых в деле восемь штук.

Выступления адвокатов продолжатся.

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