В Самаре заключенный организовал передачу взятки сотруднику УФСИН

В Самаре Советский районный суд рассмотрел уголовное дело заключенного К. о посредничестве во взяточничестве.

Ранее К. сказал осужденному, который вместе с ним отбывал наказание в ЛИУ-4 регионального УФСИН России, что может передать взятку сотруднику исправительного учреждения за пронос запрещенных предметов.

По указаниям К. его знакомый на воле получил деньги свою на банковскую карту и передал участвовавшему в оперативном эксперименте сотруднику УФСИН два телефона, два зарядных устройства, два защитных стекла и 45 тыс. руб. в качестве взятки.

В результате суд приговорил К. к пяти годам лишения свободы в колонии особого режима.