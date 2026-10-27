Житель Самарской области получил 14 лет колонии за поджоги трансформаторов

Самарский областной суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в диверсиях.

Напомним, 16 и 17 октября 2025 г. он поджег два силовых масляных трансформатора на объектах транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения. Ущерб от его действий составил более 4,1 млн руб. и более 286 тыс. рублей.

Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд конфискован его Peugeot 308 и два мобильных телефона.