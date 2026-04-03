Мужчина предстанет перед судом за поджог трансформаторов в Самарской области

УФСБ России по Самарской области пресекла противоправную деятельность местного жителя, причастного к диверсиям.

Мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом в Интернете с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ. В октябре 2025 г. подозреваемый поджег два силовых масляных трансформатора на объектах транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.

Злоумышленник был задержан на следующий день после совершения преступления. При осмотре его жилья найдены одежда и обувь со следами горючей жидкости, а также инструменты, которые использовались при поджогах.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Ведутся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и поиска возможных соучастников, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.