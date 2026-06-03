В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении трех граждан, подозреваемых в мошенничестве

В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении трех граждан, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, в разное время фигуранты обращались в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ, представляли фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у них инвалидности. На основании указанных документов подозреваемым была установлена ежемесячная денежная выплата и страховая пенсия.

В общей сложности им незаконно были выплачены денежные средства на общую сумму более 2 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.