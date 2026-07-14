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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали похитительницу женского белья

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подозреваемую в краже из магазина, торгующего женским бельем, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Стражи правопорядка получили от дежурного информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, установленной в одном из ТЦ. 

Охрана ТРК рассказала прибывшим росгвардейцам, что накануне в одном из отделов пропали товары. По записям с камер работники частной охранной организации вычислили злоумышленницу - она попала в объектив как раз в момент совершения кражи. Кнопку тревожной сигнализации нажали, поскольку женщина снова пришла в торговый центр.

Подозреваемую задержали сотрудники Росгвардии. Ею оказалась 51-летняя тольяттинка. 

Ущерб, нанесенный торговой точке, составил почти 15 тысяч рублей. Патрульные передали задержанную следственно-оперативной группе полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Гид потребителя

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