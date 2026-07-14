В Тольятти задержали похитительницу женского белья

Подозреваемую в краже из магазина, торгующего женским бельем, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Стражи правопорядка получили от дежурного информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, установленной в одном из ТЦ.

Охрана ТРК рассказала прибывшим росгвардейцам, что накануне в одном из отделов пропали товары. По записям с камер работники частной охранной организации вычислили злоумышленницу - она попала в объектив как раз в момент совершения кражи. Кнопку тревожной сигнализации нажали, поскольку женщина снова пришла в торговый центр.

Подозреваемую задержали сотрудники Росгвардии. Ею оказалась 51-летняя тольяттинка.

Ущерб, нанесенный торговой точке, составил почти 15 тысяч рублей. Патрульные передали задержанную следственно-оперативной группе полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".