В Тольятти задержали похитительницу женского белья

Подозреваемую в краже из магазина, торгующего женским бельем, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Стражи правопорядка получили от дежурного информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, установленной в одном из ТЦ.
Охрана ТРК рассказала прибывшим росгвардейцам, что накануне в одном из отделов пропали товары. По записям с камер работники частной охранной организации вычислили злоумышленницу - она попала в объектив как раз в момент совершения кражи. Кнопку тревожной сигнализации нажали, поскольку женщина снова пришла в торговый центр.
Подозреваемую задержали сотрудники Росгвардии. Ею оказалась 51-летняя тольяттинка.
Ущерб, нанесенный торговой точке, составил почти 15 тысяч рублей. Патрульные передали задержанную следственно-оперативной группе полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках