Самарец, планируя купить авто с перегоном из Европы, лишился 700 тысяч по вине мошенников

В самарскую полицию обратился 53-летний врач частной клиники, ставший жертвой мошенников. Мужчина, желая приобрести иномарку, за три дня перечислил мнимым продавцам автомобилей свыше 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На одной из интернет-площадок для размещения бесплатных объявлений самарец увидел машину за 800 тысяч рублей. Машина находилась в Европе, но продавец заверил, что никаких проблем с перегоном не будет и, если оплатить задаток, автомобиль привезут в течение семи суток.

По просьбе "представителя фирмы" мужчина перевел на указанные банковские карты аванс в размере 100 тысяч рублей. Под разными предлогами "продавцы" связывались с ним и просили еще и еще денег, включая "таможенный сбор", который якобы обязались вернуть. Аферисты прислали договор, похожий на настоящий, и организовали телефонную консультацию с "юристом", а тот заверил, что все в порядке и небольшие заминки в доставке машины - это нормально.

Когда сумма выплат превысила 700 тысяч рублей, а машина так и не появилась возле дома, врач начал резко общаться с "продавцами", и они заблокировали ему доступ в личный кабинет.

В настоящее время по заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают лиц, совершивших хищение, и предупреждают граждан о необходимости быть бдительными при совершении покупок через Интернет, особенно когда речь идет о крупных суммах и доставке из других стран.