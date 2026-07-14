Самарец, планируя купить авто с перегоном из Европы, лишился 700 тысяч по вине мошенников

В самарскую полицию обратился 53-летний врач частной клиники, ставший жертвой мошенников. Мужчина, желая приобрести иномарку, за три дня перечислил мнимым продавцам автомобилей свыше 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
На одной из интернет-площадок для размещения бесплатных объявлений самарец увидел машину за 800 тысяч рублей. Машина находилась в Европе, но продавец заверил, что никаких проблем с перегоном не будет и, если оплатить задаток, автомобиль привезут в течение семи суток.
По просьбе "представителя фирмы" мужчина перевел на указанные банковские карты аванс в размере 100 тысяч рублей. Под разными предлогами "продавцы" связывались с ним и просили еще и еще денег, включая "таможенный сбор", который якобы обязались вернуть. Аферисты прислали договор, похожий на настоящий, и организовали телефонную консультацию с "юристом", а тот заверил, что все в порядке и небольшие заминки в доставке машины - это нормально.
Когда сумма выплат превысила 700 тысяч рублей, а машина так и не появилась возле дома, врач начал резко общаться с "продавцами", и они заблокировали ему доступ в личный кабинет.
В настоящее время по заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают лиц, совершивших хищение, и предупреждают граждан о необходимости быть бдительными при совершении покупок через Интернет, особенно когда речь идет о крупных суммах и доставке из других стран.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках