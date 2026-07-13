В Самаре силовики "накрыли" политсобрание  экстремистов

В начале июля оперативники провели рейд в Самаре. Изначально поступило сообщение о том, что в одном из зданий собирается экстремистская ячейка "лимоновцев". Информация при визите подтвердилась: на "подпольном собрании" нашли значки, плакаты, листовки и майки с запрещенной символикой.
Силовики задержали 11 человек, в том числе организаторов.
"Часть задержанных признали виновными по ст. 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций", - сообщил источник Волга Ньюс. По данным источников, на изъятых на собрании вещах была символика незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В.Лимонова".
Партия стала "правопреемницей" "Национал-большевистской партии", которая признана экстремистской и запрещена в России. Известно, что в основе ячейки - радикальная политическая идеология, сочетающая ультралевые социальные идеи с ультраправыми националистическими.
Также, по данным некоторых источников, на собрании присутствовал помощник одного из депутатов от КПРФ. Официальных комментариев по этой ситуации пока не поступало.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках