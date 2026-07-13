В Самаре силовики "накрыли" политсобрание  экстремистов

В начале июля оперативники провели рейд в Самаре. Изначально поступило сообщение о том, что в одном из зданий собирается экстремистская ячейка "лимоновцев". Информация при визите подтвердилась: на "подпольном собрании" нашли значки, плакаты, листовки и майки с запрещенной символикой.

Силовики задержали 11 человек, в том числе организаторов.

"Часть задержанных признали виновными по ст. 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций", - сообщил источник Волга Ньюс. По данным источников, на изъятых на собрании вещах была символика незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В.Лимонова".

Партия стала "правопреемницей" "Национал-большевистской партии", которая признана экстремистской и запрещена в России. Известно, что в основе ячейки - радикальная политическая идеология, сочетающая ультралевые социальные идеи с ультраправыми националистическими.

Также, по данным некоторых источников, на собрании присутствовал помощник одного из депутатов от КПРФ. Официальных комментариев по этой ситуации пока не поступало.