Пожилого селянина будут судить за сообщение о минировании кафе

Житель Самарской области был задержан полицейскими по подозрению в заведомо ложном сообщении о существующей угрозе объекту социальной инфраструктуры, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Следователи Борского района завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ, в отношении ранее не судимого 69-летнего местного жителя.
В апреле в экстренные службы поступило анонимное сообщение о существующей угрозе разрушения здания одного из сельских кафе. По указанному адресу незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, кинолог со служебной собакой и экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили помещения и прилегающую территорию. В ходе работы на месте происшествия предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружено.
Полиция установила личность и местонахождение лже-доносчика. Допрошенный в качестве подозреваемого пенсионер признал вину, раскаялся и пояснил: находясь на лавочке возле кафе в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений он сообщил в экстренные службы заведомо ложные сведения.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает наказание в виде штрафа до семисот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках