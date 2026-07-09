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Преступления Происшествия

Пожилого селянина будут судить за сообщение о минировании кафе

БОРСКОЕ. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самарской области был задержан полицейскими по подозрению в заведомо ложном сообщении о существующей угрозе объекту социальной инфраструктуры, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Следователи Борского района завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ, в отношении ранее не судимого 69-летнего местного жителя.

В апреле в экстренные службы поступило анонимное сообщение о существующей угрозе разрушения здания одного из сельских кафе. По указанному адресу незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, кинолог со служебной собакой и экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили помещения и прилегающую территорию. В ходе работы на месте происшествия предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружено.

Полиция установила личность и местонахождение лже-доносчика. Допрошенный в качестве подозреваемого пенсионер признал вину, раскаялся и пояснил: находясь на лавочке возле кафе в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений он сообщил в экстренные службы заведомо ложные сведения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает наказание в виде штрафа до семисот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Гид потребителя

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