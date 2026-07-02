Рыбак из Тольятти осужден за браконьерство

Тольяттинцу, который нарушил правила рыболовства и незаконно добыл водные биоресурсы вынес приговор мировой судья судебного участка № 61 в Жигулевске, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Как установил суд, фигурант добрался на лодке с мотором до участка Волги в районе острова Даманский (в 1 километре ниже по течению от плотины Жигулевской ГЭС) и занялся багрением — способом ловли, который запрещен в этой зоне. По правилам рыболовства Волжско‑Каспийского бассейна, добыча рыбы запрещена на протяжении 2 км ниже плотины ГЭС. В результате мужчина выловил 83 рыбы разных видов, причинив ущерб на сумму 89 460 рублей.

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: гражданин добровольно возместил нанесенный ущерб, у него есть малолетний ребенок, а также он оказывал благотворительную поддержку социально‑реабилитационному центру для несовершеннолетних. Отягчающих факторов суд не выявил.

В итоге мужчине назначили 190 часов обязательных работ. Спиннинг, который использовался при совершении преступления, конфискован в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.