Рыбак из Тольятти осужден за браконьерство

Тольяттинцу, который нарушил правила рыболовства и незаконно добыл водные биоресурсы вынес приговор мировой судья судебного участка № 61 в Жигулевске, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Как установил суд, фигурант добрался на лодке с мотором до участка Волги в районе острова Даманский (в 1 километре ниже по течению от плотины Жигулевской ГЭС) и занялся багрением — способом ловли, который запрещен в этой зоне. По правилам рыболовства Волжско‑Каспийского бассейна, добыча рыбы запрещена на протяжении 2 км ниже плотины ГЭС. В результате мужчина выловил 83 рыбы разных видов, причинив ущерб на сумму 89 460 рублей.
Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: гражданин добровольно возместил нанесенный ущерб, у него есть малолетний ребенок, а также он оказывал благотворительную поддержку социально‑реабилитационному центру для несовершеннолетних. Отягчающих факторов суд не выявил.
В итоге мужчине назначили 190 часов обязательных работ. Спиннинг, который использовался при совершении преступления, конфискован в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках