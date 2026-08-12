В Самаре задержаны двое подростков с наркотиками для сбыта

В Красноглинском районе Самары задержаны 16-ти и 15-летний подростки, которые вели себя странно, нервно оглядывались и вызывали подозрение внешним видом.

При них обнаружены телефон и пакет, в котором находилось вещество белого цвета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире 13 свертков изоляционной ленты, четыре коробки с пакетами зип-лок, трое электронных весов, металлическая чашка, респиратор и пакет типа зип-лок с веществом внутри и металлической ложкой. Согласно экспертизе, в свертках находилось наркотическое средство в особо крупном размер. Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, объем наркотика около 1 кг.

В ходе опроса девушки пояснили, что приобрели наркотик через сеть Интернет с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако не смогли завершить умысел до конца, поскольку были задержаны сотрудниками полиции.

Следственным Отделом по Красноглинскому району СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.