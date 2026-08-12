В Самаре задержаны двое подростков с наркотиками для сбыта

В Красноглинском районе Самары задержаны 16-ти и 15-летний подростки, которые вели себя странно, нервно оглядывались и вызывали подозрение внешним видом.
При них обнаружены телефон и пакет, в котором находилось вещество белого цвета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире 13 свертков изоляционной ленты, четыре коробки с пакетами зип-лок, трое электронных весов, металлическая чашка, респиратор и пакет типа зип-лок с веществом внутри и металлической ложкой. Согласно экспертизе, в свертках находилось наркотическое средство в особо крупном размер. Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, объем наркотика около 1 кг.
В ходе опроса девушки пояснили, что приобрели наркотик через сеть Интернет с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако не смогли завершить умысел до конца, поскольку были задержаны сотрудниками полиции.
Следственным Отделом по Красноглинскому району СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках