Пенсионерка из Самарской области в испуге отдала 350 тысяч аферистам-"правоохранителям"

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В Самарской области 86-летняя сельская жительница отдала 355 тысяч рублей молодому человеку, который приехал после звонка якобы из правоохранительных органов: незнакомец по телефону после нескольких наводящих вопросов сообщил, что она оформила доверенность на получение денег, и обвинил ее в пособничестве террористам.