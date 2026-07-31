Два пьяных приятеля из Сызранского района пытались украсть металлические таблички в виде рыб, но попали под "статью"

В начале июня в полицию обратился представитель муниципального казенного учреждения, который сообщил о пропаже 9 металлических декоративных элементов в виде рыб, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Металлические конструкции с надписями "Щука", "Осетр", "Судак", "Лещ", "Жерех", изготовленные на заказ, размещались в арках на пешеходных дорожках пляжа. Ущерб, причиненный городскому коммунальному хозяйству, заявитель оценил в сумму более 150 тыс. рублей.

Полиция по камерам смогла опознать подозреваемых. Выяснилось, что к хищению причастны два ранее не судимых друга — 37-летний сызранец и 24-летний житель Октябрьска. Задержанные признали вину, раскаялись и пояснили, что, совершая кражу, были пьяные, а металлических рыб планировали поделить и украсить личные подворья, так как оба проживают в частных домах.

Похищенное имущество задержанные добровольно выдали полицейским, которые вернули элементы декора арендатору пляжа.

На нарушителей возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Сейчас оно направлено в Сызранский городской суд.