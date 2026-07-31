Два пьяных приятеля из Сызранского района пытались украсть металлические таблички в виде рыб, но попали под "статью"

В начале июня в полицию обратился представитель муниципального казенного учреждения, который сообщил о пропаже 9 металлических декоративных элементов в виде рыб, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Металлические конструкции с надписями "Щука", "Осетр", "Судак", "Лещ", "Жерех", изготовленные на заказ, размещались в арках на пешеходных дорожках пляжа. Ущерб, причиненный городскому коммунальному хозяйству, заявитель оценил в сумму более 150 тыс. рублей.
Полиция по камерам смогла опознать подозреваемых. Выяснилось, что к хищению причастны два ранее не судимых друга — 37-летний сызранец и 24-летний житель Октябрьска. Задержанные признали вину, раскаялись и пояснили, что, совершая кражу, были пьяные, а металлических рыб планировали поделить и украсить личные подворья, так как оба проживают в частных домах.
Похищенное имущество задержанные добровольно выдали полицейским, которые вернули элементы декора арендатору пляжа.
На нарушителей возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Сейчас оно направлено в Сызранский городской суд.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках